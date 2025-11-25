|
25.11.2025 06:31:28
Al Baraka Banking Group BSC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Al Baraka Banking Group BSC hat am 23.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,99 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 401,9 Millionen USD – ein Plus von 10,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Al Baraka Banking Group BSC 364,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen höher -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Die US-Börsen schlossen höher. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.