Al Baraka Banking Group BSC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Al Baraka Banking Group BSC hat am 23.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,99 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 401,9 Millionen USD – ein Plus von 10,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Al Baraka Banking Group BSC 364,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at