Al Baraka Banking Group BSC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Al Baraka Banking Group BSC hat am 08.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Umsatzseitig wurden 501,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Al Baraka Banking Group BSC 381,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at