Al Baraka Banking Group BSC äußerte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte Al Baraka Banking Group BSC einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Al Baraka Banking Group BSC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 429,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 401,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at