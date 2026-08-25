25.08.2026 06:31:29

Al Baraka Banking Group BSC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Al Baraka Banking Group BSC präsentierte in der am 23.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 539,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 430,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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