Al Baraka Egypt Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Al Baraka Egypt Bank hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 EGP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,940 EGP je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 6,09 Milliarden EGP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Al Baraka Egypt Bank 5,56 Milliarden EGP umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,78 EGP. Im letzten Jahr hatte Al Baraka Egypt Bank einen Gewinn von 3,60 EGP je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 24,00 Milliarden EGP – ein Plus von 19,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Al Baraka Egypt Bank 20,07 Milliarden EGP erwirtschaftet hatte.

