Al-Buhaira National Insurance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Al-Buhaira National Insurance hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 AED. Im Vorjahresviertel waren 0,020 AED je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Al-Buhaira National Insurance im vergangenen Quartal 463,5 Millionen AED verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Al-Buhaira National Insurance 427,4 Millionen AED umsetzen können.

Redaktion finanzen.at