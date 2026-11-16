Al-Buhaira National Insurance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Al-Buhaira National Insurance hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,14 AED beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 AED je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Al-Buhaira National Insurance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 464,0 Millionen AED. Im Vorjahresviertel waren 428,1 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at