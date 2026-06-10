Al-Dawaa Medical Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Al-Dawaa Medical Services hat am 07.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,24 SAR je Aktie erzielt worden.

Al-Dawaa Medical Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at