|
10.06.2026 06:31:29
Al-Dawaa Medical Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Al-Dawaa Medical Services hat am 07.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,24 SAR je Aktie erzielt worden.
Al-Dawaa Medical Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert: ATX schließt nach Richtungssuche schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- DAX letztlich leichter -- Asiens Börsen schließen tiefer
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt tendierte abwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die asiatischen Börsen gaben zur Wochenmitte teilweise deutlich nach.