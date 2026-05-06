Al-Dawaa Medical Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Al-Dawaa Medical Services hat am 04.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,22 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Al-Dawaa Medical Services mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 2,27 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,79 SAR. Im Vorjahr waren 4,35 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,74 Milliarden SAR, während im Vorjahr 6,45 Milliarden SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at