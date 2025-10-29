Al Dawliyah for Hotels and Malls PLC Reg hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Al Dawliyah for Hotels and Malls PLC Reg hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 JOD. Im Vorjahresviertel hatte Al Dawliyah for Hotels and Malls PLC Reg 0,010 JOD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Al Dawliyah for Hotels and Malls PLC Reg 3,5 Millionen JOD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,3 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at