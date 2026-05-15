Al Dhafra Insurance Company PSC Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Al Dhafra Insurance Company PSC Bearer hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 AED beziffert, während im Vorjahresquartal 0,280 AED je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 164,6 Millionen AED umgesetzt, gegenüber 114,0 Millionen AED im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at