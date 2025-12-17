Al Eid Food veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Al Eid Food hat am 15.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,0 Millionen KWD – eine Minderung von 31,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,0 Millionen KWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at