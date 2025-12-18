Al Enmaa Real Estate: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Al Enmaa Real Estate gab am 16.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Mit einem Umsatz von 1,0 Millionen KWD, gegenüber 1,8 Millionen KWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,94 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 KWD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 KWD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Mit einem Umsatz von 4,31 Millionen KWD, gegenüber 6,96 Millionen KWD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 38,07 Prozent präsentiert.

