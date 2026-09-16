Al Enmaa Real Estate hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Al Enmaa Real Estate hat am 14.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Beim Umsatz wurden 1,6 Millionen KWD gegenüber 1,0 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at