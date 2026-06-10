Al Enmaa Real Estate stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Al Enmaa Real Estate hat am 08.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 141,59 Prozent auf 2,7 Millionen KWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,1 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at