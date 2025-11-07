Al-Etihad Cooperative Insurance Company Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Al-Etihad Cooperative Insurance Company Registered hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Al-Etihad Cooperative Insurance Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,67 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 SAR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,13 Prozent auf 339,1 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 441,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at