Al-Etihad Cooperative Insurance Company Registered legte Quartalsergebnis vor

Al-Etihad Cooperative Insurance Company Registered hat am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Al-Etihad Cooperative Insurance Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,71 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,140 SAR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 352,9 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 344,2 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,890 SAR beziffert. Im Vorjahr waren 0,980 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Al-Etihad Cooperative Insurance Company Registered 1,29 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,56 Milliarden SAR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at