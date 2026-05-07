|
07.05.2026 06:31:29
Al-Etihad Cooperative Insurance Company Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Al-Etihad Cooperative Insurance Company Registered lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Al-Etihad Cooperative Insurance Company Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,79 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 311,7 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 304,0 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiven Vorzeichen, während sich der deutsche Aktienmarkt wenig bewegt präsentiert. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.