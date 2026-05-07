Al-Etihad Cooperative Insurance Company Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Al-Etihad Cooperative Insurance Company Registered lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Al-Etihad Cooperative Insurance Company Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,79 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 311,7 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 304,0 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at