Al Faleh Educational: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Al Faleh Educational hat am 24.06.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite standen 22,5 Millionen QAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,1 Millionen QAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at