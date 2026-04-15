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15.04.2026 06:31:29
Al Faleh Educational mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Al Faleh Educational hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,24 Prozent auf 21,0 Millionen QAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,2 Millionen QAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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