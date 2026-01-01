|
Al Faleh Educational präsentierte Quartalsergebnisse
Al Faleh Educational äußerte sich am 30.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.
Al Faleh Educational hat ein EPS von 0,01 QAR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 QAR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz lag bei 27,4 Millionen QAR – das entspricht einem Abschlag von 5,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,9 Millionen QAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
