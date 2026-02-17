Al-Faris National Company for Investment Export PLC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Al-Faris National Company for Investment Export PLC hat am 14.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Al-Faris National Company for Investment Export PLC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 JOD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 JOD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 7,2 Millionen JOD gegenüber 6,0 Millionen JOD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,040 JOD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,040 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 26,35 Millionen JOD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 24,50 Millionen JOD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at