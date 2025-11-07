Al-Faris National Company for Investment Export PLC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Al-Faris National Company for Investment Export PLC lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Al-Faris National Company for Investment Export PLC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,0 Millionen JOD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,5 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at