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12.08.2026 06:31:29
Al Fujairah National Insurance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Al Fujairah National Insurance hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Al Fujairah National Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22,78 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,55 AED je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 195,5 Millionen AED in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 175,8 Millionen AED umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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