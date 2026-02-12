Al Fujairah National Insurance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Al Fujairah National Insurance hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 7,44 AED beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,81 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 179,7 Millionen AED in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Al Fujairah National Insurance einen Umsatz von 139,8 Millionen AED eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 53,70 AED beziffert, während im Vorjahr 18,80 AED je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 695,17 Millionen AED gegenüber 450,97 Millionen AED im Vorjahr ausgewiesen.

