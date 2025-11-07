Al Fujairah National Insurance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Al Fujairah National Insurance hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18,41 AED ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,78 AED je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Al Fujairah National Insurance im vergangenen Quartal 177,0 Millionen AED verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Al Fujairah National Insurance 124,5 Millionen AED umsetzen können.

Redaktion finanzen.at