Al Gassim Investment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Al Gassim Investment gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 SAR, nach -0,120 SAR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Al Gassim Investment in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,9 Millionen SAR im Vergleich zu 2,3 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at