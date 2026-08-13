Al Gassim Investment: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Al Gassim Investment hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 SAR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Al Gassim Investment ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 SAR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,26 Prozent auf 1,9 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,3 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at