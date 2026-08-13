|
13.08.2026 06:31:29
Al Gassim Investment: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Al Gassim Investment hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 SAR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Al Gassim Investment ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 SAR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,26 Prozent auf 1,9 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,3 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!