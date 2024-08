Al Hammadi Company For Development and Investment Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Al Hammadi Company For Development and Investment Registered äußerte sich am 04.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,510 SAR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,77 Prozent auf 263,5 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel hatte Al Hammadi Company For Development and Investment Registered 276,7 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at