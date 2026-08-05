Al Hammadi Company For Development and Investment Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Al Hammadi Company For Development and Investment Registered präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,45 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,390 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 321,8 Millionen SAR – ein Plus von 7,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Al Hammadi Company For Development and Investment Registered 298,2 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at