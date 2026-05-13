Al Hammadi Company For Development and Investment Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Al Hammadi Company For Development and Investment Registered lud am 10.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,35 SAR gegenüber 0,460 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 319,1 Millionen SAR – ein Plus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Al Hammadi Company For Development and Investment Registered 301,9 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at