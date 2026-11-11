|
11.11.2026 06:31:29
Al Hammadi Company For Development and Investment Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Al Hammadi Company For Development and Investment Registered hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,28 SAR. Im letzten Jahr hatte Al Hammadi Company For Development and Investment Registered einen Gewinn von 0,320 SAR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Al Hammadi Company For Development and Investment Registered im vergangenen Quartal 307,7 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Al Hammadi Company For Development and Investment Registered 294,9 Millionen SAR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!