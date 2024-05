Al Hammadi Company For Development and Investment Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Al Hammadi Company For Development and Investment Registered hat am 19.05.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2024 endete.

Das EPS belief sich auf 0,40 SAR gegenüber 0,510 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 277,0 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 7,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Al Hammadi Company For Development and Investment Registered 298,6 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at