Al Hammadi Company For Development and Investment Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Al Hammadi Company For Development and Investment Registered hat am 15.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,34 SAR. Im letzten Jahr hatte Al Hammadi Company For Development and Investment Registered einen Gewinn von 0,490 SAR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 339,5 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 322,8 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,51 SAR beziffert, während im Vorjahr 2,12 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,99 Prozent auf 1,23 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,15 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,58 SAR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,23 Milliarden SAR taxiert.

Redaktion finanzen.at