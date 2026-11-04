Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,270 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 354,1 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 344,9 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at