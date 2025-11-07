Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Mit einem EPS von 0,32 SAR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker mit 0,320 SAR je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 344,9 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 358,6 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at