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05.08.2026 06:31:29
Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker stellte am 02.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,08 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,300 SAR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,54 Prozent auf 341,0 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 368,8 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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