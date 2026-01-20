Al Jazeera Steel Product Company präsentierte Quartalsergebnisse

Al Jazeera Steel Product Company hat am 19.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 OMR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 OMR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Al Jazeera Steel Product Company mit einem Umsatz von insgesamt 36,1 Millionen OMR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,3 Millionen OMR erwirtschaftet worden waren, um 5,74 Prozent verringert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,080 OMR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,060 OMR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 150,46 Millionen OMR umgesetzt, gegenüber 146,69 Millionen OMR im Vorjahr.

