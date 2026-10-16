Al Jazeera Steel Product Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Al Jazeera Steel Product Company hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 OMR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 OMR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Al Jazeera Steel Product Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,0 Millionen OMR im Vergleich zu 37,8 Millionen OMR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at