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17.07.2026 06:31:29
Al Jazeera Steel Product Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Al Jazeera Steel Product Company lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,56 OMR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 OMR je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Al Jazeera Steel Product Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,2 Millionen OMR im Vergleich zu 36,2 Millionen OMR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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