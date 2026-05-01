01.05.2026 06:31:29

Al Jouf Cement Company Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Al Jouf Cement Company Registered hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,31 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,540 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 141,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,6 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52,0 Millionen SAR ausgewiesen.

Al Jouf Cement Company Registered vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,900 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 SAR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 244,31 Millionen SAR – eine Minderung um 4,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 256,50 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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