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14.05.2026 06:31:29
Al Jouf Cement Company Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Al Jouf Cement Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,20 SAR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 SAR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Al Jouf Cement Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 40,2 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,5 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 41,33 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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