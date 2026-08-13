Al Jouf Cement Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Al Jouf Cement Company Registered äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Al Jouf Cement Company Registered hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,22 SAR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,220 SAR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Im abgelaufenen Quartal hat Al Jouf Cement Company Registered 43,9 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 36,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 69,2 Millionen SAR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at