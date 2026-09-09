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09.09.2026 06:31:28
Al Kathiri öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Al Kathiri hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 SAR gegenüber -0,010 SAR im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,4 Millionen SAR – das entspricht einem Minus von 68,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,4 Millionen SAR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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