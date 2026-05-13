Al Kathiri: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Al Kathiri lud am 10.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Al Kathiri ein Ergebnis je Aktie von -0,020 SAR vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45,87 Prozent auf 28,1 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,8 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at