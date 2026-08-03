Al Khaleej Investment PSC Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Al Khaleej Investment PSC Registered hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 AED gegenüber -0,010 AED im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2,6 Millionen AED beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,3 Millionen AED umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at