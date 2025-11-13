|
13.11.2025 06:31:28
Al Khaleej Training and Education präsentierte Quartalsergebnisse
Al Khaleej Training and Education präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,40 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,390 SAR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 310,2 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Al Khaleej Training and Education 311,8 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
