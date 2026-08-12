Al Khaleej Training and Education: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Al Khaleej Training and Education stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,15 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Al Khaleej Training and Education 0,110 SAR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 269,1 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 294,9 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at