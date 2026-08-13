Al-Madar Finance And Investment hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Al-Madar Finance And Investment hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Al-Madar Finance And Investment in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen KWD im Vergleich zu 0,2 Millionen KWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at