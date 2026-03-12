|
Al-Madar Finance And Investment stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Al-Madar Finance And Investment präsentierte am 09.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,3 Millionen KWD, während im Vorjahreszeitraum 0,3 Millionen KWD ausgewiesen worden waren.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,04 Millionen KWD – ein Plus von 28,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Al-Madar Finance And Investment 0,81 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.
